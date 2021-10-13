Telegram заблокировал канал лидера «Мужского государства»

Мессенджер Telegram заблокировал канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом сказал он сам в резервном канале.

При попытке открыть основной телеграм-канал Позднякова появляется сообщение о том, что он недоступен. У резервного канала основателя «Мужского государства» уже более 54,5 тысячи подписчиков.

Заблокировать телеграм-канал Позднякова ранее потребовали App Store и Google Play. Они подали в мессенджер жалобу, в которой указывалось, что в канале «распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации». Сегодня также видеохостинг YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», принадлежащий Позднякову.

Нижегородская прокуратура на прошлой неделе подала иск о запрете объединения «Мужское государство». Ответчиками по иску фигурируют активисты Поздняков, активисты Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

«Мужское государство» позиционирует себя как правое движение и существует в основном в интернете. Его сторонники прибегают к травле женщин в соцсетях, а также пытаются помешать бизнесу, строящему свою рекламу на ценностях равенства. Летом 2021 года они, например, оставляли ложные сообщения о «минировании» ресторанов «Тануки» из-за постов с темнокожими людьми и радужной символикой в их соцсетях. Представители «Тануки» тогда обратились в полицию из-за атаки.

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