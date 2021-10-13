 

Telegram заблокировал канал лидера «Мужского государства»

13.10.2021, 7:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мессенджер Telegram заблокировал канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом сказал он сам в резервном канале.

При попытке открыть основной телеграм-канал Позднякова появляется сообщение о том, что он недоступен. У резервного канала основателя «Мужского государства» уже более 54,5 тысячи подписчиков.

Заблокировать телеграм-канал Позднякова ранее потребовали App Store и Google Play. Они подали в мессенджер жалобу, в которой указывалось, что в канале «распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации». Сегодня также видеохостинг YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», принадлежащий Позднякову.

Нижегородская прокуратура на прошлой неделе подала иск о запрете объединения «Мужское государство». Ответчиками по иску фигурируют активисты Поздняков, активисты Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

«Мужское государство» позиционирует себя как правое движение и существует в основном в интернете. Его сторонники прибегают к травле женщин в соцсетях, а также пытаются помешать бизнесу, строящему свою рекламу на ценностях равенства. Летом 2021 года они, например, оставляли ложные сообщения о «минировании» ресторанов «Тануки» из-за постов с темнокожими людьми и радужной символикой в их соцсетях. Представители «Тануки» тогда обратились в полицию из-за атаки.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Чтобы лето не кончалось

02.08 / Мнение: «Советский» интернет в КНДР, как не давать мобильник и компенсация за удалённую работу

30.08 / Личное: “Сама-сама”

29.07 / Военно-морские мощи

15.10 / В России введут налог на нетрадиционную сексуальную ориентацию

04.02 / От “Хода королевы” до “Бората 2: полный список номинантов на премию “Золотой глобус”

26.07 / В Москве протестируют систему электронного голосования

11.08 / В штабе рассказали о возвращении Тихановской

14.11 / Врач в Москве получила травмы от пациента с COVID-19

08.08 / В Санкт-Петербурге осудили сотрудницу музея Фаберже, несколько лет подряд красившую яйца на Пасху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика