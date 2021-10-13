В регионах РФ усилили антикоронавирусные меры

Власти Республики Коми и Смоленской области введут систему QR-кодов, сообщают пресс-службы региональных правительств. Ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.

В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий. По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против коронавируса либо QR-код перенесшего COVID-19.

Власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 13 октября вводят QR-коды для посетителей ТЦ, а с 25 октября – для салонов красоты, бань, фитнеса и общепита, передает РИА Новости.

Важные изменения коснулись организации массовых мероприятий. В частности, их участникам необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Временно запрещается работа фудкортов, а также организаций общепита с 23.00 до 6.00, кроме торговли на вынос и доставки. Временно приостанавливается массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений, государственные услуги в этих учреждениях будут осуществляться по предварительной записи или в электронном виде.

Оперштаб по Краснодарскому краю сообщает, что план обязательной вакцинации населения увеличили до 80% на Кубани, оба компонента вакцины ряд категорий жителей региона должен получить до 15 декабря. Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной следует до 15 ноября, а вторым – до 15 декабря 2021 года.

Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии постановил привить от COVID-19 не менее 80% граждан определенных категорий. В частности, постановление касается лиц в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии также постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации. В постановлении отмечается, что сюда относятся государственные гражданские служащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры, ЖКХ.

Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.