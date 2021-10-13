 

В Японии решили повысить противоракетную обороноспособность

13.10.2021, 7:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности.

«Правительство до сих пор прилагало усилия для обеспечения противоракетной обороны в отношении баллистических ракет. Но мы понимаем проблематичность того, до какой степени можно защитить жизнь и мирное существование народа одним лишь повышением способности перехвата ракет. В последнее время вокруг нашей страны ведутся разработки гиперсверхзвуковых (ракет), ядерного оружия, ракет, меняющих траекторию полета. В этих условиях правительство будет рассматривать вопрос о противоракетной обороне с различных точек зрения, в том числе включая дополнительные эффективные меры», – передает РИА Новости слова Кисиды в ходе слушаний в верхней палате парламента.

В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В 2020 году Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore.



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