 

Дальнобойный ПЗРК начали разрабатывать в России

13.10.2021, 7:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРостех начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Сегодня максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров.

«Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», – передает РИА Новости ответ Оздоева на соответствующий вопрос.

В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.

КБМ в настоящее время выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Наиболее совершенным на сегодняшний день является комплекс «Верба» – он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет ему эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» – 6 километров, высота поражения целей – 3,5 километра.

Ранее дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании.



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