Крупнейший провал — в Великобритании обвинили правительство в серьёзных просчётах при борьбе с коронавирусом

Действия британского правительства в начале пандемии привели к одному из крупнейших провалов в истории британского здравоохранения, пишет The Guardian, ссылаясь на отчёт ряда британских парламентариев. В отчёте говорится о том, что Лондон слишком поздно ввёл карантин, а также медленно и хаотично вводил системы тестирования и отслеживания вируса, что привело к тому, что Великобритания справилась с пандемией значительно хуже многих стран.



Reuters

Стратегия Великобритании на ранней стадии пандемии коронавируса была одним из крупнейших провалов в истории британского здравоохранения, пишет The Guardian, ссылаясь на выводы отчёта, составленного группой британских парламентариев из палаты общин, в число которых входят несколько бывших членов британского правительства. В отчёте говорится, что шаблонное мышление, вера в британскую исключительность и медлительность действий привели к тому, что Великобритания справилась с пандемией намного хуже, чем многие другие страны.

Пандемия выявила «крупные недочёты в работе правительства» и недостаток прозрачности, пишет издание. Отмечается, что Борис Джонсон не вводил карантин вплоть до 23 марта 2020 года: в отчёте утверждается, что столь медленная реакция была не следствием долгого бюрократического согласования, а осознанным решением правительства. «Сейчас очевидно, что это было неверное решение, которое привело к более высокой смертности. В условиях быстро распространяющейся пандемии на счету была каждая неделя», — приводит The Guardian отрывок из отчёта, в котором также отмечается, что неверное решение было принято даже несмотря на то, что Великобритания обладает открытым, демократическим обществом и одним из самых обширных багажей научных познаний в мире.

Как отмечает издание, в отчёте содержится не только критика: к примеру, отмечается быстрый темп разработки и внедрения вакцины от коронавируса, а также изобретение новых лекарств от инфекции. Однако другие области противостояния коронавирусу подверглись жёсткой критике. По словам парламентария Грега Кларка, он не разделял точку зрения о том, что политика британского правительства была направлена на достижение коллективного иммунитета, однако итоговые результаты говорят в пользу этой версии. В отчёте говорится, что в правительстве приняли решение о сдерживании распространения вируса лишь в тот момент, когда поняли, что системе здравоохранения может угрожать коллапс.

Также составители отчёта отмечают, что в правительстве не провели должной оценки опыта других стран — в частности, Южной Кореи, которой удалось успешно подавить распространение вируса. Кроме того, критике подвергается слишком медленное и хаотичное внедрение тестирования и отслеживания заражений. Отдельным пунктом указывается недостаточная защита для домов престарелых, а также этнических меньшинств.