После скандального разоблачения Facebook пообещал «отвлечь» подростков от вредного контента

Вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что компания внедрит новые инструменты для защиты несовершеннолетних в Instagram. По его словам, предлагаемые меры позволят ограничить пребывание пользователей на платформе и предоставят родителям больше возможностей контроля над аккаунтами их детей, пишет CNBC.



Reuters

Facebook будет внедрять новые инструменты, чтобы отвлекать внимание пользователей от вредоносного контента, ограничить политические публикации и дать родителям больше контроля над учётными записями подростков в Instagram. С такими обещаниями в эфире нескольких американских телеканалов выступил вице-президент компании Ник Клегг, пишет CNBC.

Бизнесмен не стал раскрывать подробности об инструментах. Но он заявил, что среди прочего пользователей Instagram, которые слишком долго проводят время на платформе, будут уведомлять о необходимости «сделать перерыв». Кроме того, появится опция, которая будет побуждать подростков, просматривающих вредный для здоровья контент, отвлечься на что-нибудь ещё.

По словам Клегга, помочь в решении существующей проблемы также должен запланированный компанией сервис Instagram Kids. Проект, ориентированный на детей до 13 лет, был недавно приостановлен Facebook, напоминает телеканал.

«Мы не можем изменить человеческую природу. Мы всегда видим плохие вещи в интернете. Мы можем сделать всё, что в наших силах, чтобы попытаться уменьшить их количество и смягчить их», — сказал он.

Появления Клегга в СМИ стали ответом на недавнее выступление в конгрессе экс-сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Женщина, которая раскрыла внутренние документы компании, сообщила членам сенатской комиссии, что IT-гигант ставит собственную прибыль выше здоровья и безопасности пользователей.

Череда журналистских расследований, последовавшая за скандальным разоблачением Хауген, показала, что Facebook имеет представление о некоторых проблемах, в том числе о негативном влиянии Instagram на психологическое здоровье подростков. Однако руководство соцсети либо игнорирует, либо не решает их.

По словам Клегга, компанию «нужно привлечь к ответственности», поэтому она начнёт отправлять данные о контенте, который публикуется на её платформе каждые 12 недель, на независимый аудит. Вице-президент Facebook также призвал законодателей, которые требуют от соцсети большей прозрачности в отношении конфиденциальности пользователей, вмешиваться в её работу.

«Мы не говорим, что это каким-то образом заменит наши собственные обязанности, но есть множество вещей, которые могут делать только регулирующие органы и законодатели, — сказал Клегг. — В конце концов, я не думаю, что кто-то хочет, чтобы частная компания принимала решения по этим действительно сложным компромиссам между свободой выражения с одной стороны, и модерацией или удалением контента, с другой».

Клегг также ответил на обвинения о том, что Facebook допускал распространение дезинформации и воинственной риторики накануне штурма Капитолия 6 января. Он заявил, что ответственность за атаку несут сами исполнители, и добавил, что алгоритмы соцсети служат «гигантскими фильтрами спама», поэтому их удаление приведёт к ещё большему распространению фейков. По его заверениям, компания также изыскивает способы сократить присутствие сообщений политического характера в Facebook для некоторых пользователей.

«Наша работа состоит в том, чтобы смягчать и уменьшить негативное и усиливать хорошее. И я думаю, что эти инвестиции, эта технология и свидетельства того, что количество высказываний ненависти по сравнению с предыдущими годами снизилось, показывают, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул Клегг.

Между тем в ближайшие недели Хауген планирует побеседовать с Наблюдательным советом Facebook. Организация была создана в 2018 году для проверки контента после того, как компания столкнулась с серией скандалов, связанных с «предполагаемым российским вмешательством» в американские выборы и другими случаями злоупотреблений платформой.

Наблюдательный совет сообщил на своём сайте, что в настоящий момент проверяет, был ли Facebook «полностью откровенным» о его системе перекрёстной проверки. Ведь, как показало журналистское расследование, она позволяет знаменитостям, политикам и другим людям с большим количеством подписчиков обходить некоторые правила соцсети.

«Я приняла приглашение проинформировать Наблюдательный совет Facebook о том, что я узнала, работая в компании, — написала Хауген в Twitter. — Facebook неоднократно лгал совету, и я с нетерпением жду возможности поделиться с ними правдой».