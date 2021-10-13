“Ого! Вырубаем интернет, прекраснее этого уже не увидите”. Солистка Go-A Павленко показала фигуру в купальнике

На снимке 33-летняя певица позирует, стоя в море, в черном купальнике с глубоким декольте. “Время раствориться в море”, – подписала снимок Павленко.

Ее пост набрал больше 17 тыс. лайков.

“Господи, какая же вы красивая…”, – призналась katerinapavlenko_fan.

“Бли-и-ин, мои глаза опять словили кайф”, – написала lady_v_maskee.

“Ого! Вырубаем интернет, прекраснее этого вы уже не увидите”, – прокомментировала varivariwhoo.

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A post shared by Kateryna Pavlenko (@monokatee)

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “народный фольклор”.

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

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