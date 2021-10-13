 

“Ого! Вырубаем интернет, прекраснее этого уже не увидите”. Солистка Go-A Павленко показала фигуру в купальнике

13.10.2021, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимке 33-летняя певица позирует, стоя в море, в черном купальнике с глубоким декольте. “Время раствориться в море”, – подписала снимок Павленко.

Ее пост набрал больше 17 тыс. лайков.

“Господи, какая же вы красивая…”, – призналась katerinapavlenko_fan.

“Бли-и-ин, мои глаза опять словили кайф”, – написала lady_v_maskee.

“Ого! Вырубаем интернет, прекраснее этого вы уже не увидите”, – прокомментировала varivariwhoo.

View this post on Instagram

A post shared by Kateryna Pavlenko (@monokatee)

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “народный фольклор”.

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / В РФ не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

04.02 / Запрет оппозиционных каналов может стоить Зеленскому президентского кресла

15.10 / Британские ученые рассказали о жизни первых млекопитающих

01.01 / Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ

09.07 / SZ – дубляж на украинский вызывает споры — но гарантирует работу актёрам в кризис

21.01 / Президент Аргентины сделал прививку вакциной «Спутник V»

05.03 / В Татарстане нашли тела малолетнего мальчика и его матери

26.07 / В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку

19.03 / В порту Роттердама полиция обнаружила более 4 тонн кокаина

08.05 / Стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика