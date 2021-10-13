Марибор. Удалось не повторить!

Сборная РФ обыграла Словению и возглавила отборочную группу Чемпионата мира.

Валерий Карпин. Фото: AP Photo / TASS

Перед матчем со словенцами все вспоминали Марибор-2009 , пытаясь передать ощущение тогдашнего ужаса после закрывшего россиянам дорогу на Чемпионат мира-2010 бездарного проигрыша. Именно тогда, по мнению многих, закончилась история самой сильной сборной России. Это, конечно, чересчур, но насчет самой сильной, пожалуй, верно — по нынешним временам та команда, год с лишним назад взявшая бронзу на Евро, практически целиком из звезд и состояла. Чуть не половина основы уже играла в Английской премьер-лиге, форварда лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина снова номинировали на «Золотой мяч», сборная занимала шестое место в рейтинге ФИФА — вы это представляете? В Мариборе, старинном городке у подножья Альп, сказка под названием «Гус Иванович Хиддинк» и кончилась.

Вспоминая тот выходивший на поле стадиона «Людски врт» состав сборной России, и сравнивая его с нынешним, впору было заплакать. Какие «Золотые мячи», какой рейтинг ФИФА, какая АПЛ? Только что в Казани едва отскочили от словаков, переходящую капитанскую повязку получил второй раз игравший за сборную защитник «Зенита» Алексей Сутормин, отсутствовали минимум пятеро игроков основы, а побеждать надо было кровь из носу. Словенцам, между прочим, тоже — это был их последний шанс хотя бы оставить уходящий в сторону Катара-2022 поезд в зоне видимости. Во что болельщики хозяев верили слабо.

В отличие от Валерия Карпина, который, по его словам, и не знал, что сборная РФ образца конца нулевых играла в Мариборе, главный тренер хозяев Матьяж Кек не просто знал — он и руководил той сборной, «похоронившей» россиян.

Словенцы и начали без робости, но и гости ввязались в игру на встречных курсах без тени сомнений — никакого сравнения с тем, что мы видели в пятницу в Казани.

Откуда что взялось, не очень понятно — вроде замены были точечные, а игра — другая. И более живая, и более осмысленная, и более уверенная. Да еще удалось забить два гола в первой половине усилиями двух «бомбардиров» в лице двух центральных защитников — Игоря Дивеева и Георгия Джикии. Оба мяча влетели в ворота голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака после стандартов, Джикия вообще пробил через себя в падении в правую от вратаря девятку, что далеко не каждый форвард сумеет исполнить.

Эйфория долго не продолжалась — словенцы отыграли один мяч еще до свистка на перерыв, и стало понятно, что дальше будет игра на нервах. Гости не закрылись, не выстроили «автобус», но с контригрой получалось все хуже, чувствовалась усталость, и словенцы во главе с одним из лидеров итальянской «Аталанты» Йосипом Иличичем входили в концовку уже полновластными хозяевами. Они даже сравняли счет — правда, из положения вне игры, пусть и минимального. Карпин пытался сбить напор хозяев заменами, подопечным Кека на ворота Матвея Сафонова сесть не удалось, но тревожно было до последних секунд.

Матч, в котором сборная при Карпине пропустила впервые (сухая серия составила почти 400 минут), стал для резко обновленной команды нового главного тренера пока лучшим. В параллельной встрече в Осиеке хорваты сыграли вничью со словаками, и это означало, что сборная РФ вышла на первое место в группе «Н», опережая главного фаворита на два очка. Впереди у россиян еще игра с Кипром на своем поле, у Хорватии — встреча с Мальтой в гостях, так что все, скорее всего, решится в очной встрече лидеров в завершающем отборочный турнир матча. Даже если бы словаки выиграли, три очка преимущества исход борьбы за единственную прямую путевку на чемпионат мира не решали.

Марибора-2, к счастью, не случилось, сборная РФ уже обеспечила себе по крайней мере второе место и участие в стыковых матчах, которых с очень большой вероятностью не избежать. Впрочем, с прогнозами подождем до последнего тура. Или даже до предпоследнего — до Кипра.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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