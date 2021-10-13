Пашинян оценил встречу с Путиным

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».

Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.