 

Пашинян оценил встречу с Путиным

13.10.2021, 7:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».

Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.



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