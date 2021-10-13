Рубль вырос к доллару и снизился к евро

Курс рубля в начале утренних торгов слегка повышается к доллару и незначительно опускается к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра утром в среду снижается на 4 копейки, до 71,77 рубля, курс евро – повышается на 9 копеек, до 82,92 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,26%, до 83,2 доллара за баррель, передает РИА Новости.