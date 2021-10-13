WPost – в США супружеской паре грозит пожизненное за попытку передать секретные данные по атомным субмаринам

В США прокуроры настаивают на дальнейшем содержании под стражей арестованной недавно супружеской пары, которых обвиняют в попытке передачи секретных данных иностранной державе, пишет The Washington Post. Американские правоохранители опасаются, что супруги, которым грозит пожизненное заключение, могут предпринять попытку бегства из страны в случае, если они окажутся на свободе.



Reuters

В США федеральные прокуроры заявили, что они будут добиваться дальнейшего содержания под стражей супружеской пары из Мэриленда, которых обвиняют в попытке продать секреты американских атомных подводных лодок, пишет The Washington Post. Как поясняет издание, прокуроры опасаются, что пара может попытаться бежать из страны, чтобы избежать пожизненного тюремного заключения.

Джонатан и Диана Тоэби из Аннаполиса, штат Мэриленд, родители двоих детей, во вторник должны ненадолго предстать перед федеральным судом в городе Мартинсбурге, штат Западная Вирджиния. Их арестовали в субботу в этом же штате, в округе Джефферсон, во время того, как они, по словам официальных лиц, делали свою последнюю закладку в тайник, через который они передавали секретные данные якобы представителю иностранной разведки.

За время длившихся почти год оперативных мероприятий в отношении супружеской пары последние предположительно отправили тысячи правительственных документов о силовых установках атомных подводных лодок предполагаемому куратору, которым оказался агент ФБР, собиравший против них доказательства.

Этот случай, как пишет The Washington Post, интересен, во-первых, из-за, на первый взгляд, ничем не примечательной жизни, которую пара вела в пригороде Аннаполиса, предпринимая при этом сложные и иногда комичные шаги, чтобы замаскировать свою подпольную работу; во-вторых, из-за необычного содействия, которое, по всей видимости, было оказано ФБР до сих пор неустановленным иностранным государством.

По данным властей, пара несколько раз прятала секретные данные в различных заурядных вещах, например, в упаковках из-под пластыря или из-под жвачки и даже в бутерброде с арахисовым маслом.

Семья Тоэби обвиняется в нарушении Закона об атомной энергии, который предусматривает наказание за распространение «данных ограниченного доступа». Как отмечает издание, считается, что доказать вину человека по этому обвинению в некотором смысле легче, чем в случае с разглашением секретной информации.