 

WPost – в США супружеской паре грозит пожизненное за попытку передать секретные данные по атомным субмаринам

13.10.2021, 6:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США прокуроры настаивают на дальнейшем содержании под стражей арестованной недавно супружеской пары, которых обвиняют в попытке передачи секретных данных иностранной державе, пишет The Washington Post. Американские правоохранители опасаются, что супруги, которым грозит пожизненное заключение, могут предпринять попытку бегства из страны в случае, если они окажутся на свободе.


Reuters

В США федеральные прокуроры заявили, что они будут добиваться дальнейшего содержания под стражей супружеской пары из Мэриленда, которых обвиняют в попытке продать секреты американских атомных подводных лодок, пишет The Washington Post. Как поясняет издание, прокуроры опасаются, что пара может попытаться бежать из страны, чтобы избежать пожизненного тюремного заключения.

Джонатан и Диана Тоэби из Аннаполиса, штат Мэриленд, родители двоих детей, во вторник должны ненадолго предстать перед федеральным судом в городе Мартинсбурге, штат Западная Вирджиния. Их арестовали в субботу в этом же штате, в округе Джефферсон, во время того, как они, по словам официальных лиц, делали свою последнюю закладку в тайник, через который они передавали секретные данные якобы представителю иностранной разведки.

За время длившихся почти год оперативных мероприятий в отношении супружеской пары последние предположительно отправили тысячи правительственных документов о силовых установках атомных подводных лодок предполагаемому куратору, которым оказался агент ФБР, собиравший против них доказательства.

Этот случай, как пишет The Washington Post, интересен, во-первых, из-за, на первый взгляд, ничем не примечательной жизни, которую пара вела в пригороде Аннаполиса, предпринимая при этом сложные и иногда комичные шаги, чтобы замаскировать свою подпольную работу; во-вторых, из-за необычного содействия, которое, по всей видимости, было оказано ФБР до сих пор неустановленным иностранным государством.

По данным властей, пара несколько раз прятала секретные данные в различных заурядных вещах, например, в упаковках из-под пластыря или из-под жвачки и даже в бутерброде с арахисовым маслом.

Семья Тоэби обвиняется в нарушении Закона об атомной энергии, который предусматривает наказание за распространение «данных ограниченного доступа». Как отмечает издание, считается, что доказать вину человека по этому обвинению в некотором смысле легче, чем в случае с разглашением секретной информации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Петиция о запрете в Украине концертов россиян набрала необходимое для рассмотрения число голосов

29.09 / Статья NYT о налоговых декларациях Трампа в контексте предвыборной компании

23.07 / “Угрожает работникам полиции гранатой”. В Полтаве проводится спецоперация по задержанию угонщика авто

22.09 / В Ивано-Франковске школы и детсады продолжат работу в обычном режиме после введения “желтой” зоны – мэр

13.04 / Инфекционист объяснил рост случаев заражения COVID в мире

31.08 / Маас осудил задержание немецких журналистов в Белоруссии

18.03 / Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

23.12 / Астрономы обнаружили 153 галактики, в которых нет темной материи

29.09 / Трампу предсказали победу на первых предвыборных теледебатах в США

28.04 / В правительстве Польши рассказали, когда намерены поставить в Украину 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика