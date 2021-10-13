 

WION – Ким Чен Ын обвинил США в напряжённости на Корейском полуострове, выступая на фоне ядерных ракет

13.10.2021, 6:36, Новости дня
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил США в напряжённости на Корейском полуострове и выступил в защиту ядерной программы Пхеньяна, пишет WION. Как отмечает телеканал, ирония в том, что делал эти заявления глава КНДР на выставке, где были представлены северокорейские вооружения, в том числе ядерные ракеты. Как напоминает телеканал, в последнее время Ким Чен Ын часто посылал своим противникам противоречивые сигналы, в которых военные угрозы сочетались с заявлениями о готовности к переговорам.

Лидер ядерной державы Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил США в напряжённости на Корейском полуострове. Он выступил в защиту ядерной программы Пхеньяна и утверждал, что она необходима перед лицом враждебно настроенных Соединённых Штатов, а также наращивания военной мощи Южной Кореи. Ирония в том, что Ким Чен Ын делал эти заявления, стоя напротив вооружений различного типа, в том числе разработанных Пхеньяном ядерных межконтинентальных баллистических ракет.

Лидер КНДР выступил с этими заявлениями во время посещения редкой для его страны выставки оружия и пообещал построить неуязвимые вооружённые силы. Он также заявил, что не говорил ни с кем о войне, а напротив, стремится предотвратить войну и усилить средства военного сдерживания ради защиты национального суверенитета.

В последние недели Пхеньян посылал противоречивые сигналы своим соперникам. В прошлом месяце Северная Корея провела первое за шесть месяцев испытание новых ракет — в том числе, ядерных, способных поражать цели в Южной Корее и Японии, в частности, расположенные там американские военные базы. В то же время Пхеньян заявил, что готов к переговорам с Южной Кореей, если будут соблюдены его условия.

Тем временем Соединённые Штаты объявили о готовности к дипломатическим переговорам с Северной Кореей в любое время, однако Пхеньян ответил, что не заинтересован в этом до тех пор, пока Вашингтон продолжает проводимую им политику, в частности, сохраняет санкции и ведёт военную активность в Южной Корее.

Ожидается, что советник правительства Южной Кореи по национальной безопасности Су Хун встретится со своим американским коллегой Джейком Салливаном в Вашингтоне во вторник, чтобы обсудить Северную Корею. По прибытии в Вашингтон в понедельник он признался журналистам, что планирует обсудить предложение официально объявить об окончании войны 1950—1953 годов, завершившейся соглашением о прекращении боевых действий, а не официальным мирным договором.

На прошлой неделе две Кореи восстановили линии прямой связи, которые не использовались уже много месяцев. При этом Пхеньян прилагает усилия для улучшения отношений с Сеулом после того, как раскритиковал его так называемые двойные стандарты в отношении разработки вооружений.

Дата выхода в эфир12 октября 2021 года.



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