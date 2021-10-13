В Калининградской области решили приостановить оказание плановой медпомощи

…из-за ситуации с COVID-19.

Власти Калининградской области из-за ситуации с коронавирусом в регионе решили приостановить оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — пояснил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на брифинге.

Он рассказал, что сейчас в калининградских стационарах находятся 2044 человека, 940 нуждаются в кислороде, из них 80 пациентов — на ИВЛ. «Это исторический максимум», — отметил Кравченко.

Глава калининградского минздрава сказал, что возраст 80 госпитализированных пациентов с COVID-19 в состояниях средней тяжести и тяжелом — до 30 лет. «Люди умирают во всех возрастах. Уже в возрасте до 40 лет мы потеряли 32 человека», — добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Производство не совсем чистое»

В РФ 50-процентная вакцинация будет достигнута в лучшем случае через год, считает специалист по статистике, аналитик сообщества Watching COVID-2019 Виктор Кабанов

Из-за эпидемиологической ситуации в Калининградской области с 8 октября можно посещать кафе и рестораны только при наличии QR-кода, получаемого вакцинированными или переболевшими COVID-19. С 1 ноября аналогичные меры распространятся на спортивные и культурные организации, а также кинотеатры.

Для жителей старше 65 лет в регионе действует режим самоизоляции, приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров и детских игровых комнат.

За последние сутки, по данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Калининградской области зафиксировали 285 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии на территории региона было выявлено свыше 58 тысяч случаев.

—