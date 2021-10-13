Apple анонсировала презентацию нового MacBook Pro

Компания Apple проведет 18 октября осеннюю презентацию, где представит новую модель ноутбука MacBook Pro.

Ожидается, что Apple представит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с дисплеями mini-LED, чипами собственного производства Apple M1X, портом HDMI, слотом для SD-карты и магнитной зарядкой MagSafe, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Apple обновляет дизайн своего ноутбука впервые за пять лет. В новой модели ноутбука будут произведены определенные изменения в управлении с помощью тачпэда на клавиатуре.

Напомним, Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Цена в США на новые телефоны начинается от 699 долларов. В РФ цена iPhone 13 начинается от 79,99 тыс. рублей, IPhone 13 mini – от 69,99 тыс., iPhone 13 Pro – от 99,99 тыс., iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тыс. рублей.