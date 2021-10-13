 

Россия назвала срок ожидания ответов от ФРГ, Франции и Швеции по инциденту с Навальным

13.10.2021, 6:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосква ожидает к 16 октября ответы Германии, Франции и Швеции по ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно к 16 октября, предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте», – передает его слова РИА «Новости».

Воронцов также заявил, что РФ призывает страны Евросоюза и НАТО перестать выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации Навальным.

«Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств – участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», – сказал дипломат.

Вместо этого он призвал страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. «Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального», – подчеркнул Воронцов.

Посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов РФ по инциденту с Алексеем Навальным.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.



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