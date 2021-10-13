 

Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось

13.10.2021, 6:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРасход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минисальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



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