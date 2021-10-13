 

DW – в США отменили тысячи авиарейсов — возможно, что из-за протестов против вакцины

13.10.2021, 5:42, Новости дня
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Многим американцам пришлось отказаться от своих планов, после того как авиалинии стали массово отменять рейсы. Так, авиакомпания Southwest Airlines в один день отменила более четверти всех вылетов, сославшись на погоду. Однако, по мнению ведущего Daily Wire Майкла Ноулза, дело не в погоде, а в забастовке сотрудников против обязательной вакцинации от COVID-19.

Возможно, у вас возникнут трудности с тем, чтобы вернуться из отпуска, или улететь в командировку, или даже прибыть сюда, в Нэшвилл, на наше завтрашнее шоу «За кулисами». Я получил очень печальное сообщение в Instagram: одна женщина разбирала свою сумку, потому что у неё был забронирован рейс в Нэшвилл, куда она собиралась на наше шоу «За кулисами», она купила билет, но не смогла сюда добраться, так как многие авиалинии, в частности Southwest Airlines, отменили большое количество полётов.

Только вчера Southwest отменила более тысячи рейсов. Тысяча рейсов! 25 процентов… более 25 процентов всех своих рейсов в тот день. Авиакомпания не объяснила причину отмены рейсов. Она попыталась обвинить в этом погоду, но я не думаю, что дело в погоде. Я сомневаюсь, что дело в погоде. Я подозреваю, что они пытаются, как они выразились, «восстановить нашу работу», из-за того что сотрудники, по сообщениям и по слухам, массово не явились на работу, сказавшись больными.

Сотрудники не только Southwest, но и многих других авиалиний, протестуют против обязательной вакцинации. Потому что, хотя можно благоразумно решить привиться… Можно сказать: «Вакцина для меня особой угрозы не представляет, а вот вирус для меня несколько опасен, так что я, пожалуй, поставлю вакцину». Так поступили многие — и, по-видимому, всё с ними в порядке. Но другие сотрудники могут сказать: «Знаете, я здоровый и молодой, с вакциной есть кое-какие риски, а вируса я не настолько боюсь, поэтому вакцинироваться я не буду. И меня не заставит ни Southwest, ни Управление по охране труда, ни ты, Джо Байден!» Поэтому они протестуют. И теперь отменяются рейсы.

Это очень плохо, и мне очень жаль людей, чьи рейсы отменили. Я сам постоянно летаю на самолётах. Наверняка и некоторые мои перелёты будут отменены, и это будет очень неудобно. Но на самом деле, это замечательная новость. Замечательная новость в том, что у людей по-прежнему много власти. Люди по-прежнему… Правящий класс забрал себе огромное количество политической власти, непропорционально много политической власти. Так дела обстоят и в сфере высоких технологий, и в государственных органах, и в корпорациях, и в школах. В том, что касается политической власти, они прыгнули выше головы. Но у людей всё равно есть кое-какая власть. И если вы просто не будете со всем этим мириться, если вы уважительно, нравственно, сохраняя своё достоинство, откажетесь соглашаться с перегибами этих олигархов из хищнического правящего класса, у вас всё равно будет какая-то власть. Они очень расстроятся, когда их самолёты не полетят вовремя.

Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.



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