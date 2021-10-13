Шашечки наголо!

В подмосковных городах бастуют таксисты. Агрегаторы вынуждены идти им на уступки.

В Подмосковье уже вторую неделю бастуют таксисты «Яндекса» и «Ситимобила». Они ставят в своих приложениях статус «Занято», создавая дефицит свободных машин. Причина протестов — снижение минимальной стоимости поездки. Например, в Сергиевом Посаде, по словам водителей, «Яндекс» снизил «минималку» со 130 до 100 рублей, в Клину «Ситимобил» — со 140 до 120 рублей. Из-за этого на поездках длиной от 3 до 10 километров водители начали зарабатывать всего 40–50 рублей. И часть этих денег нужно оставить на бензин и амортизацию.

Самая «горячая» точка — Сергиев Посад. Здесь протестующие собираются несколько раз в неделю у торгового центра недалеко от лавры. Общаются, пьют чай. И все — «заняты».

«Яндекс» уже выполнил ряд их требований, но водители намерены добиваться полной капитуляции агрегатора, и прямо здесь — на парковке ТЦ — создают профсоюз с другими городами России.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

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Сергиев Посад — небольшой город на севере Подмосковья, в котором официально проживает почти сто тысяч человек. Лавра, пряничные старинные кирпичные дома. Один из участников забастовки встречает меня на стоянке у вокзала и везет к торговому центру. Андрей работает в такси больше 20 лет. Рассказывает, что иногда «выезжает» только за счет собственных клиентов.

— Мы здесь собираемся, чтобы никому не мешать, — говорит он, обводя взглядом стоянку, на которой сейчас стоят три автомобиля «Яндекс.Такси». В пиковые моменты тут собирается до шестидесяти таксистов. — Несмотря на то что «Яндекс» пошел на уступки и кое-что отыграл назад, мы будем идти до конца и собираться дальше. Агрегаторам надо налаживать связь с водителями. И не только в Сергиевом Посаде, но и в других небольших городах.

Андрей говорит, что

после забастовок «Яндекс» не только вернул минимальный тариф, но и начислил водителям бонусы — кому 1000 рублей, кому 800.

Любови Родионовой начислили 280. Просто сделали надбавку к одной из сентябрьских поездок. На «Яндексе» это так устроено: агрегатор доплачивает водителям за недорогие поездки.

— Если пассажир поехал по минимальной стоимости, например, 80 или 100 рублей, «Яндекс» доплачивал за него таксистам, доводя сумму до 130 рублей в будний день и до 170 рублей в выходные, — объясняет Родионова. — Но две недели назад агрегатор эти выплаты отменил. Плюс повысились проценты, которые должен платить водитель агрегатору с каждого заказа. Если раньше они были порядка 14,5%, то теперь — от 18,9 до 21%.

Любовь рассказывает, что у таксистов есть альтернатива выплате процентов — покупка смены: за выход на маршрут на 12 часов в день нужно заплатить либо от 549 рублей (на один день), либо от 3463 рублей (за неделю). Но это эконом. Остальное дороже.

— Надо понимать, что далеко не у всех водителей такси свое авто, почти 90% их арендуют или работают на авто с правом выкупа, то есть платят ежедневно. А это от 1700–1800 рублей в сутки за аренду. Таким водителям из-за руля можно не вылазить, работать как раб, недосыпать, недоедать, чтобы выйти в плюс.

Водители постоянно сидят за баранкой, работают по 15–16 часов шесть дней в неделю. Некоторые в машинах спят.

Родионова — бывший инженер, но уже больше 15 лет работает в такси. Говорит, на зарплату инженера четверых детей не поднимешь. А теперь и на зарплату таксиста, похоже, не получится.

— Чтобы отбить смену, мне надо откатать на 3000 рублей, — объясняет она. — В среднем поездка по городу 100 рублей, то есть 30 поездок. Из этих 3000 рублей ты отдаешь 1000 рублей за бензин и 549 рублей за смену. Остаются копейки. А еще аренда, амортизация, штрафы. Вот у меня сломалась машина, и все. Нужно 35 тысяч рублей на ремонт, где их взять? Просто не знаю.

При этом водители не являются сотрудниками «Яндекс.Go». Они покупают у агрегатора лишь «информационную услугу» — то есть доступ к заказам. И у них нет никакого социального пакета: ни больничных, ни отпусков.

Андрей и Любовь перечисляют требования водителей к агрегатору:

снизить комиссию, которую агрегатор забирает с каждой поездки, с 18,9–21% до 10%.

Установить единый тариф.

Открыть для всех водителей информацию о стоимости заказа и маршруте. Эти данные сейчас доступны только водителям со статусом «Платина», до которого еще нужно дослужиться.

Забастовка таксистов в Сергиевом Посаде. Скриншот

С тех пор как шесть лет назад «Яндекс.Такси» появилось в Сергиевом Посаде, тариф не менялся ни разу, отмечают водители. При этом они считают, что агрегатор их «обманывает».

— Мы уже не раз замечали: горит в приложении повышенный коэффициент, поездка будет стоить примерно 180 рублей. Принимаю заказ, подъезжаю, и пассажир возмущается: «Дорого». Оказывается, у него стоимость поездки — куда больше: 370–400 рублей. И где эта разница? До нас она не доходит.

Чтобы видеть стоимость заказа и весь маршрут клиента, водителю надо иметь статус «Платина», но чтобы его заработать, нужно провести за рулем целый месяц. За одну поездку таксисту начисляют 16 баллов, а «Платина» — 10 тысяч баллов. Причем статус обновляется каждый месяц. При этом важны и оценки, которые ставят пассажиры.

— Вот эта тема оценок в «Яндексе» — это психологическое давление, — вздыхает Любовь Родионова. — Пассажиры бывают разные, иногда сложные: с характером, с плохим настроением. Ты с каждым пытаешь найти общий язык, держишь себя в руках. «Спасибо», «До свидания», «Всего доброго».

Довез его спокойно, а человек берет и ставит тебе «единицу». И рейтинг падает. За что? Таких ситуаций много.

По словам Андрея, потерей рейтинга грозит и отказ от дальних поездок. Например, если ехать из Посада в аэропорт Шереметьево, выйдет около 2000 рублей за 113 километров, но на обратном пути водитель может не заработать ничего — пассажира до Сергиева Посада может просто не найтись. И в итоге водитель «скатается» просто «в ноль».

— Они поднимают коэффициенты, но нам нужен четкий тариф, чтобы было все ясно и понятно, — говорит Андрей. — Чтобы и пассажирам, и водителям была видна одна и та же цена, чтобы пассажир не думал, что он может утром в час пик уехать за 500 рублей, а днем за 80. Нужно, чтобы цена была фиксированной.

Еще одна проблема — введение новых требований для антитеррора в рамках Комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» («Новая газета» подробно писала о ней 19 августа). У каждого водителя должен быть свой цифровой ID, который можно получить через Госуслуги. После 10 часов работы ездить больше нельзя, даже по своим делам.

Сейчас таксисты намерены собирать живые подписи для петиции с требованиями к агрегатору. И призывают делать это водителей не только в Подмосковье, но и в других регионах. У них уже появилась связь с таксистами в Дубне, Дмитрове, Клину, Казани, Таганроге, Ростове, Уфе, Челябинске, Санкт-Петербурге и в Москве, поясняет Андрей.

В пресс-службе «Яндекс.Go», впрочем, говорят, что не в курсе ситуации и готовы к диалогу с водителями.

«Мы не получали ни одного обращения от водителей из Сергиева Посада, — сообщили «Новой» в пресс-службе. — При этом за год количество поездок и заработки водителей в этом регионе только растут:

количество поездок выросло на треть (27%);

заработок в час вырос на 21%, сейчас он составляет 537 рублей в час в тарифе «Эконом».

Если у конкретных водителей есть вопросы, то наша служба поддержки готова оперативно помочь, поддержка работает 24/7».

Надежда Исаева, корреспондент

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