 

В отношении мэра Орла началась проверка по жалобе предпринимателя

13.10.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрокуратура Орловской области проводит проверку в отношении мэра Орла, находящегося под подпиской о невыезде, по жалобе подрядной организации на то, что он потребовал оказания якобы спонсорской помощи в размере 250 тыс. рублей.

«В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действиях мэра Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», – сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что на личный прием к прокурору Орловской области обратился руководитель подрядной организации, выполняющей работы по ремонту улично-дорожной сети города Орла. Предприниматель указал, что мэр Орла поставил перед его компанией ряд условий для того, чтобы работы по муниципальным контрактам были своевременно приняты и оплачены. По его словам, речь шла о перечислении денежных средств под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций.

В ходе проведенной прокуратурой проверки указанный заявителем факт перечисления денежных средств подтвердился. Установлено, что в июне и июле 2021 г. подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых в ходе данной проверки изъята из помещения администрации Орла.

В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действия мэра г. Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края возбудили дело о превышении полномочий, связанное со стоянкой за 80 млн рублей. 



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