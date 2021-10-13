Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню

США обеспокоены провокационной военной деятельностью Китая и продолжат помогать Тайваню, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби отказался «вдаваться в детали» поддержки Тайваня и комментировать сообщения СМИ о присутствии там американского подразделения специального назначения, а также морских пехотинцев, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона обвинил Китай в том, что действия Пекина «увеличивают риск просчетов в оценках». Китай, по мнению США, должен «прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление». Сам Вашингтон, как заверили в Пентагоне, «заинтересован в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива».

«Поэтому мы намерены продолжать помогать Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны», – сказал Кирби, заверив, что США «действуют в соответствии с принципом одного Китая». Пентагон заявил, что «ориентирован на противодействие нынешней угрозе», которая исходит от Китая. США призвали Пекин «придерживаться приверженности мирному урегулированию».

Напомним, СМИ сообщили, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск.