За выходные в перестрелках в США погибли свыше 100 человек

Жертвами стрельбы в США за прошедшие «длинные» выходные стали свыше 100 человек, еще более 300 пострадали, информирует Gun Violence Archive.

Понедельник в США был также выходным днем – страна праздновала День Колумба. За выходные в стране застрелили 109 человек: 9 октября убили 24 (77 человек ранили), 10 октября застрелили 58 человек (ранили 166), 11 октября 27 человек погибли в перестрелках (62 пострадали), передает РИА «Новости».

При этом в Джорджии застрелили 26-летнего офицера полиции, который отрабатывал свою первую смену. Полицейский использовал электрошокер против нарушителя ПДД, затем правоохранителя обстреляли из засады. ФБР полагает, что эти инциденты связаны.