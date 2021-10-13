Администраторы Instagram будут предупреждать пользователей о сбоях

После последнего крупного сбоя на самых популярных в мире интернет-ресурсах в Instagram решили, что пользователи должны вовремя узнавать о том, что происходит. Поэтому администраторы объявили о запуске новой системе оповещения о возникновения нештатных ситуаций в глобальной сети.

В данный момент новый сервис работает в режиме тестирования. Однако вскоре выйдет и полноценная версия специального приложения. Пока же эта функция доступна только для жителей Соединенных Штатов.

После того как разработка сервиса финализируется, все пользователи Instagram будут вовремя получать информацию о возникающих сбоях. Это избавит многих от ненужных волнений, говорят разработчики, а также добавит баллов самой сети Instagram.