 

В РФ появился еще один вид мошенничества

13.10.2021, 5:10, Новости дня
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Известный в РФ специалисты по кибербезопасности, зав. кафедрой МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев предупредил о новом виде телефонного мошенничества, от которого за последнее время пострадали множество граждан РФ.

Преступники представляются сотрудниками некоей социологической компании, которая проводит опрос о наличии прививок. В ходе разговора жертве предлагают нажать на своем смартфоне цифру «1», и его мобильный тут же оказывается заблокированным.

Пока пользователь пребывает в недоумении, хакеры взламывают его смартфон и завладевают всей необходимой им информацией. Особенно уязвимы устройства, работающие на ОС Android. Единственный способ избежать атаки – не выполнять никаких действий по просьбе звонящих.



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