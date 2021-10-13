Forbes – Эстония будет грозить Санкт-Петербургу «Голубым копьём»

В скором времени у Эстонии появятся противокорабельные ракеты «Голубое копьё», которые могут стать источником очень серьёзных проблем для России. Как пишет Forbes, данные ракеты в случае конфликта смогут не только перекрыть морское снабжение Калининграда с материковой частью России, но и осуществлять атаки по наземным целям. А Санкт-Петербург, отмечает издание, находится всего в 150 км от эстонской границы.



Reuters

Практически для любой другой страны контракт, подписанный между государственным центром оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии и совместным предприятием Proteus Advanced Systems, в состав которого входят израильская аэрокосмическая компания Israel Aerospace Industries и сингапурская компания ST Engineering Land Systems, наверное, не стал бы особым событием. Однако, как пишет Forbes, теперь у Эстонии появятся противокорабельные ракеты «Голубое копьё», которые могут стать источником очень серьёзных проблем для России.

«Выбранная система вооружения станет основным элементом военно-морской обороны Эстонии в предстоящие десятилетия. ВМФ Эстонии сможет внести значительный вклад как в национальную, региональную, так и в коллективную работу по обеспечению обороны», — заявил командующий эстонским военно-морским флотом Юри Саска.

И его слова, продолжает издание, — это не шутка. Ракета «Голубое копьё» представляет собой последнюю модификацию израильской ракеты Gabriel. Ракета длиной примерно 6 м, запускается с мобильной грунтовой пусковой установки, имеет различные режимы полёта. Она может летать как на малой, так и на очень малой высоте. Она оснащена боеголовкой весом в несколько десятков килограммов и активной радиолокационной головкой самонаведения, обеспечивающей максимальную точность. Она имеет инерциальную систему навигации, а это значит, что она неуязвима для систем РЭБ.

Некоторые из ракет Gabriel, обладающих большей дальностью, во время полёта на большой высоте, предположительно, могут пролететь 500 км. Будучи противокорабельной ракетой, летающей на предельно малой высоте, ракета «Голубое копьё» менее экономична в расходе топлива, поэтому её дальность составляет менее 320 км.

«Однако в водах Балтийского моря с интенсивным движением судов 320 километров — это немалое расстояние. В особенности, если иметь в виду, что ракета полетит с территории Эстонии. ПКР «Голубое копьё», запущенная из Эстонии, может пролететь через весь Финский залив, ту часть Балтийского моря, которая соединяет российский порт Санкт-Петербург с Калининградской областью», — пишет автор материала.

Он отмечает, что Калининградская область обеспечивает РФ плацдарм в Балтийском регионе, откуда воздушные, морские и сухопутные силы могут создавать угрозу для самых слабых членов НАТО — для Латвии, Литвы и Эстонии. Но расположение Калининградской области является одновременно и сильной, и слабой стороной. В военное время этот эксклав будет зависеть от часто курсирующих по морю транспортных колонн снабжения.

В данном контексте следует учесть, что противокорабельные ракеты, запускаемые с мобильных грунтовых пусковых установок, безусловно, обладают оборонительными возможностями. Но эти же самые ракеты являются и наступательными. Поэтому новые ракеты Эстонии, расположенные в одном из важнейших морских узких мест в Европе, могли бы помочь, например, перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления с материковой части РФ в Калининград.

«А теперь подумайте: ракета «Голубое копьё» — это не просто противокорабельная ракета. Она, как и многие ПКР, также обладает потенциальной способностью осуществлять атаки по наземным целям. А Санкт-Петербург находится всего в 150 километрах от эстонской границы», — отмечает автор материала.