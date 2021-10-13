Мнение: Небольшой отчет о работе

Наверно, пора уже немного приоткрыть завесу: конечно, этим летом я занимался не только социологией. Но и поработал малость по старой специальности, причем даже в нескольких регионах. Конкретно – помогал КПРФ. Этому предшествовали некоторые душевные колебания, но победило соображение, что все-таки наибольшее зло сейчас – это «коммунисты-1», то есть – правящая клика. На их фоне «коммунисты-2», то есть собственно комми – значительно бледнеют.

Наибольшее внимание я уделял Ивановской области. Результат там вышел в общем неплохим: у КПРФ по области – 28% (в целом по РФ коммунистам записали всего 19%). И ЕдРО по Ивановской области, почитай, провалилось: 36,5% – на фоне нарисованных по России 49,8%. Учитывая, что именно Ивановский обком КПРФ оказался едва ли не самым последовательным и жестким критиком принудительной вакцинации во всей России – можете представить, как приятно мне было там работать в окружении единомышленников.

Еще смешнее вышло по одномандатному округу – и это отдельная фантасмагорическая история. Если очень вкратце, то после трех месяцев работы, когда мы в конце августа померяли рейтинги, оказалось, что «наш» опережает «едроса» более чем в 3 раза! (за три недели до выборов такое отставание обычно не отыгрывается даже с большим админресурсом). Видимо, почти одновременно с нами свои замеры произвела «аптека» (то есть АП), и цифры у них получились такие же или еще более впечатляющие.

По слухам, разразился крупный скандал… между АП и коммунистами – почти по Ильфу-Петрову. Не все знают, но еще до начала «выборов в ГД» на Старой площади производят «разблюдовку» всех 225 одномандатных округов на территории России: распределяют, какие округа они оставляют «за собой», а какие готовы «выделить» т.н. «парламентским партиям» – типа «по квоте». Квоты там небольшие (Кремль не любит делиться): КПРФ отводятся 10-15 округов, «справороссам» – пяток, парочку – «жириновцам»… Причем эти округа «не вообще» (вы можете выиграть не более 15 одномандатных!) – а эти округа совершенно конкретные. Гипотетический пример: АП говорит (считая, что делает большое одолжение) – «Так и быть, в условном Брянске мы своего никакого единоросса выставлять не будем, ставьте своего коммуниста, мы не возражаем, если он выиграет». Это означает, что «аптека» даст соответствующий сигнал губернатору и сама не станет включать свой админресурс – у комми-кандидата открывается «зеленая улица» к мандату.

(Кстати, пресловутый 197 округ в Москве, вокруг которого шли самые ожесточенные баталии в Фейсбуке (бились на клавиатурах сторонники «старой демгвардии» в лице Марины Литвинович и сторонники «молодых прогрессистов-урбанистов» в лице Анастасии Брюхановой, ведомой Максимом Кацем) – был таким типичным «отданным» округом: его «аптека» выделила «по квоте», правда, не Компартии, а «Справедливой России» – от нее шла Галина Хованская(которая в итоге и «выиграла», хоть и с приключениями по имени «электронное голосование»).

Так вот основная претензия «аптеки» к коммунистам по Иваново была та, что КПРФ… залезла не по квоте, в «не её» округ! В чистом виде претензия Шуры Балаганова к Паниковскому – что он «нарушитель Конвенции»! Мол, куды вы лезете – вам же дадены прекрасно оборудованные и заранее обговоренные загончики в СОВСЕМ ДРУГИХ местах?! Комми вроде бы пытались оправдываться – дескать, да мы не нарочно, случайно вышло, мы просто не ожидали, что так хорошо пойдет… но гнев Кириенки и кампании был безграничен, и нашего кандидата за 3 недели до выборов… просто снесли. Да – сняли по беспределу с выборов, лишили регистрации «по суду» (если это можно так назвать). Команда наша осталась в области – народ там был, естественно, зол, и резкий взлет голосования за КПРФ удалось не только обеспечить, но и отстоять (что, как вы понимаете, намного сложнее).

Ну а меня, раз уж мы остались без кандидата, перебросили на Алтай, где, как я незамедлительно обнаружил, обстановка была для КПРФ тоже благоприятная, но с ресурсом был совсем швах – то есть местные комми оказались бедны аки церковные мыши. Зато в Алтайском крае было интересно то, что там параллельно шли выборы в краевое ЗакСобрание (АКЗС). За три недели было мудрено что-то сделать, но в целом вышло тоже неплохо: местная глава крайкома КПРФ (знойная женщина, мечта поэта) сумела все-таки проскочить в депутаты по одномандатному, а фракция КПРФ в АКЗС после этих выборов увеличилась ровно в три раза. На выборах в ГД ЕР по Алтайскому краю огребла совсем уж позорные 33%, а КПРФ взяла 30% – то есть в итоге по краю получилось даже еще лучше, чем по области. Моя роль была чисто символическая, но все равно приятно.

Так вот общее впечатление от общения со всеми избирателями на этом моем долгом пути (по Алтаю я поставил свой небольшой рекорд – преодолел на партийной Газели 1200 км всего за 2 дня по пересеченной местности, общаясь с активистами, раздавая литературу и пытаясь вдохновить и проинструктировать кандидатов).

С одной стороны – в народе довольно четко ощущается неприятие ЕР в любом виде и поистине зверская ностальгия по совку. Я давно веду наблюдения – такое ощущение, что эта ностальгия только настаивается с годами, становясь все крепче и яростнее. Поэтому поверить итоговым цифрам, выданным Центризбиркомом, у меня никак не получается – ежу понятно, что никаких «49%» у ЕР и близко не было, ее реальный результат – в районе 25% максимум (а у КПРФ, соответственно, в районе 45-50%) – причем с тенденцией к дальнейшему понижению.

Но удручает другое – какая-то безнадежная, хотя и в чем-то наивная и умилительная – тупость электората. Люди отчаянно ностальгируют по совку, буквально бредят совком… будучи не в состоянии понять, что они В СОВКЕ ЖИВУТ. Что буквально всё, что их окружает, сама политическая и экономическая реальность родины чудесной – это и есть совок в самом чистом виде.

Развернуть тему можно далее, тут лишь самое очевидное: если бы все эти люди, голосуя за КПРФ, действительно получили бы приход КПРФ к власти – ну, можно было бы сказать, что это был не совок; но эти, несчастные, будучи в явном большинстве и голосуя за любимую КПРФ, получают ТОТАЛЬНОЕ (75% в ГосДуме!) превалирование ЕР, в точном соответствии с СОВКОВЫМ принципом «голосуй не голосуй…» И это лучше всяких слов подтверждает – совок здесь, он заполняет все пространство, проникает в легкие, и никакие маски от него не спасают.