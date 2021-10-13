 

В учреждениях культуры в Свердловской области решили ввести QR-коды

13.10.2021, 4:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились», — написал он в своем Instagram.

С 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников: все все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. «Срок действия – полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации», – отметил Куйвашев. Также в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты.

Кроме того, в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись прием граждан, не имеющих прививки.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах России.



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