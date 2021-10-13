Кадыров не нашел «шайтанов» в Турции

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором он вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и блогером Гусейном Гасановым находится в Турции.

На видео, опубликованном в Instagram, Кадыров заявил: «Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет». Дудаев сказал: «Говорили, что все боятся сюда приезжать». Они сообщили, что посетили несколько турецких городов, «бывают ночью, утром, днем». Кадыров и Дудаев предположили, что «шайтаны» сбежали, передает РИА «Новости».

По словам Дудаева, они так и «не встретили ни одного «грозного» горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут». Он полагает, что эти «горлопаны» просто «скрылись, чтобы «переждать до лучших времен». По мнению Дудаева, они возобновят «угрозы», когда Кадыров вернется в Чечню – «Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием».

Напомним, источник в турецкой полиции сообщил, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны шесть граждан России, все они оказались выходцами из Чечни.