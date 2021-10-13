 

Объявлена цена Huawei Nova 8i в России

13.10.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, новая модель китайского смартфона Huawei Nova 8i выходит на российский рынок с базовой ценой 28 тысяч рублей. Пока только стартовал предзаказ. Но в данном случае покупатели могут сэкономить целую тысячу, отмечают официальные представители компании.

Базовая стоимость предусмотрена для версии смартфона, в которой обеспечено 6 Гб оперативной памяти, а емкость основного накопителя составляет 128 Гб.

В устро2йстве установлен экран с диагональю 6,67 дюйма, обеспечивающий изображение в стандарте Full HD+. Конструкция построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, у которого 8 ядер. Кстати, оформившим предзаказ в качестве бонуса полагаются умные часы Huawei Watch Fit. В магазине их продают почти по 8,5 тыс. руб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Степанов заявил, что Минздрав верифицировал украинцев, которые будут вакцинированы от COVID-19 на первом этапе

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

04.11 / Путин объяснил, почему РФ не стремится «кому-то понравиться»

30.12 / Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 – Енин

04.10 / Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

06.03 / Джапарова о Крыме: Для России истребление коренного населения – традиционная политика

25.11 / Спикер ливийского парламента встретился в Москве с Лавровым

04.06 / Ученые разработали водостойкий шелковый клей

13.05 / Основной причиной авиакатастрофы Ан-26Ш в ГБР назвали разрешение на взлеты самолета конвейерным способом

23.06 / Штамм коронавируса “Дельта”. В Украине ввели обязательный тест на COVID-19 в пунктах пропуска для прибывших из четырех стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика