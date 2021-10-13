Объявлена цена Huawei Nova 8i в России

Как стало известно, новая модель китайского смартфона Huawei Nova 8i выходит на российский рынок с базовой ценой 28 тысяч рублей. Пока только стартовал предзаказ. Но в данном случае покупатели могут сэкономить целую тысячу, отмечают официальные представители компании.

Базовая стоимость предусмотрена для версии смартфона, в которой обеспечено 6 Гб оперативной памяти, а емкость основного накопителя составляет 128 Гб.

В устро2йстве установлен экран с диагональю 6,67 дюйма, обеспечивающий изображение в стандарте Full HD+. Конструкция построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, у которого 8 ядер. Кстати, оформившим предзаказ в качестве бонуса полагаются умные часы Huawei Watch Fit. В магазине их продают почти по 8,5 тыс. руб.