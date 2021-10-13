Nokia представляет бюджетный смартфон с небольшим временем автономной работы

Компания Nokia, похоже, решила прочно закрепиться на рынке бюджетных смартфонов. На этот раз производитель выпустил специально для рынка Соединенных Штатов новую недорогую модель G300. Покупателю они обойдутся в 200 долларов, что для обычного жителя США – сущие мелочи.

Кстати, аппарат поддерживает связь пятого поколения и оснащен экраном с диагональю 6,5 дюйма. В чем же проявляется его бюджетность? Ведь когда устанавливают низкую цену, то также и предлагают чем-то пожертвовать.

Оказывается, у аппарата невысокая автономность. Батарея держит всего два дня. Этого, в принципе, достаточно, если вы имеете постоянный доступ к розетке. Впрочем, кто же его не имеет? Также объем основной памяти в смартфоне составляет всего 64 Гб, что по нынешним временам очень мало.