 

Nokia представляет бюджетный смартфон с небольшим временем автономной работы

13.10.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Nokia, похоже, решила прочно закрепиться на рынке бюджетных смартфонов. На этот раз производитель выпустил специально для рынка Соединенных Штатов новую недорогую модель G300. Покупателю они обойдутся в 200 долларов, что для обычного жителя США – сущие мелочи.

Кстати, аппарат поддерживает связь пятого поколения и оснащен экраном с диагональю 6,5 дюйма. В чем же проявляется его бюджетность? Ведь когда устанавливают низкую цену, то также и предлагают чем-то пожертвовать.

Оказывается, у аппарата невысокая автономность. Батарея держит всего два дня. Этого, в принципе, достаточно, если вы имеете постоянный доступ к розетке. Впрочем, кто же его не имеет? Также объем основной памяти в смартфоне составляет всего 64 Гб, что по нынешним временам очень мало.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Ветеран «Альфы» объяснил, почему смогли захватить Капитолий

11.12 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

26.07 / Российские ученые представили новую технологию очистки водопроводной воды

23.07 / В мире: Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

05.09 / В МВД Белоруссии ответили на обвинения в «пытках» члена совета оппозиции

23.09 / Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

04.07 / Ярош рассказал, что его предупредили о покушении

20.04 / Назван срок окончания госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

06.07 / Индия обогнала Россию по числу заболевших коронавирусом

25.06 / N-TV – на 2022 год Германия выделит на оборону рекордные €50 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика