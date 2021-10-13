Nokia представляет бюджетный смартфон с небольшим временем автономной работы
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Компания Nokia, похоже, решила прочно закрепиться на рынке бюджетных смартфонов. На этот раз производитель выпустил специально для рынка Соединенных Штатов новую недорогую модель G300. Покупателю они обойдутся в 200 долларов, что для обычного жителя США – сущие мелочи.
Кстати, аппарат поддерживает связь пятого поколения и оснащен экраном с диагональю 6,5 дюйма. В чем же проявляется его бюджетность? Ведь когда устанавливают низкую цену, то также и предлагают чем-то пожертвовать.
Оказывается, у аппарата невысокая автономность. Батарея держит всего два дня. Этого, в принципе, достаточно, если вы имеете постоянный доступ к розетке. Впрочем, кто же его не имеет? Также объем основной памяти в смартфоне составляет всего 64 Гб, что по нынешним временам очень мало.
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