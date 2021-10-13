 

Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина

13.10.2021, 4:06, Разное
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Известный 50-летний актер Андрей Панин скончался в марте 2013 года. Восемь лет смерть артиста остается загадкой не только для поклонников его творчества, но и для близких. Однако память об любимом актере сохранилась не только в популярных фильмах — ее бережно хранит и его большая семья. В том числе один из сыновей Александр Панин.

20-летний Александр с возрастом все сильнее становится похожим на отца внешне, однако, как и другие дети многих популярных личностей, старается не выставлять свою жизнь напоказ. Парень ведет инстаграм-аккаунт “для своих”, не появляется на светских мероприятиях и не демонстрирует связи с известным папой в соцсетях. До недавнего времени младший Панин не проявлял интереса к кино, но теперь, кажется, решил пойти по стопам отца.

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Публикация от panchesco san-andreas (@ollyxandr)

В прошлом году Панин, несмотря на то, что не получил актерского образования, снялся в фильме Михаила Расходникова “Недетский дом”, где сыграл воспитанника детского дома. Фильм покажут на больших экранах уже в этом году.

Творческая натура Александра прослеживается даже в его “Инстаграм”. Судя по фотографиям в личном аккаунте сына актера, парень много путешествует, любит экстрим и интересные места, и даже набил себе татуировку на груди.



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