Мнение: Нуланд

Приезд Виктории Нуланд в Москву на несколько дней трактуется, как обсуждение украинского вопроса. Однако есть весьма глубокие сомнения, что Украина вообще представляет хоть какой-то интерес для американцев, особенно если учесть, что инициатива этой поездки принадлежит именно им.

Украина для США — отработанный материал. Ситуация там уже зафиксирована и что-либо изменить практически невозможно. Во всяком случае пророссийских политиков и тем более сил на территории Украины нет и быть не может, а потому определенный консенсус по вопросу взаимоотношений с Кремлем уже создан. Что-либо изменить здесь невозможно. Идея Путина «впихнуть» Донбасс обратно и делегировать представителей ДНР-ЛНР в Верховную Раду абсолютно нежизнеспособна, даже если и будет реализована.

При этом США не являются прямыми участниками конфликта, не участвуют в его урегулировании, а потому на все предложения по Украине из Кремля традиционно разводят руками: а мы тут при чем? Вы либо общайтесь напрямую с Киевом, либо что-то там такое решайте через вашу «нормандскую четверку». США здесь не при делах.

В этом смысле приезд Нуланд никак не меняет общую позицию США по Украине, а значит — торговать ей не то чтобы нечем, а просто незачем. Хотя как прикрытие чего-то другого тема Украины вполне может пригодиться. Вопрос: что такое это «другое»? Для чего Нуланд на три дня приезжает в Москву?

Единственная тема, которую Штатам есть сейчас резон обсуждать с Москвой — это, конечно, Китай. Но и здесь ни о каком партнерстве речи быть не может. США и Китай — игроки одной весовой категории, Кремль — на несколько разрядов ниже. Штатам Россия в противостоянии с Китаем совершенно не нужна, да и Китаю, в общем-то, тоже. Главная возня может идти лишь за то, чтобы не дать сопернику возможность использовать Россию хоть в каких-то комбинациях. То есть — приезд Нуланд в таком случае — это попытка договориться о нейтралитете Кремля в случае возможного столкновения интересов США и Китая. Не говоря уже о прямом столкновении. Не то чтобы Россию боятся, но в такой ситуации ее нужно исключить из числа неопределенных факторов. Вот этим Нуланд и может торговать на встрече.

И Кремль, нужно отметить, уже торгуется. Сходу предложено чохом отменить все введенные взаимные ограничения. Вряд ли в Кремле рассчитывают на такую удачу, но попробовать — почему бы и нет? Скорее всего, в конечном итоге стороны договорятся о каких-то не самых значительных уступках, причем Штаты будут больше угрожать, чем обещать.

Именно поэтому никакой внятной информации о поездке Нуланд нет. Ну, кроме самых общих слов. Во-первых, не факт, что вообще о чем-то договорятся, а во-вторых, особо-то и не о чем. В случае столкновения США и Китая (гипотетическом, но все же) Россия мало чем может вмешаться в него. Ни военным, ни тем более экономическим образом она не сможет бросить на чашу весов хоть что-то увесистое. Так, нагадить кому-то по-мелочи, но не более того. Вопрос лишь — кому именно. Собственно, Нуланд как раз и может приехать, чтобы оценить этот момент. Собрать информацию, пощупать обстановку непосредственно на месте. А договоренности — это так, лишь повод и не более того.

Кстати, столкновение между Китаем и США — вещь не очень-то гипотетическая. У китайского руководства возникает проблема, которая может быть решена небольшой войной. И даже известно с кем. Проблема заключается в резком ухудшении экономического развития страны. Хотя Китай формально на подъеме, его экономика растет темпами, в два раза худшими, чем минимальные темпы, которые были определены еще до «пандемии». Тогда китайский ЦБ провел стресс-тест, в ходе которого было установлено, что при росте ВВП в 4 процента и менее наступление долгового коллапса экономики неизбежно. В ходе «пандемии» долговая нагрузка в Китае выросла еще сильнее, а потому даже 4 процента роста — уже слишком мало. Уже начинаются толчки в экономике, очень похожие на те, которые обрушили американскую экономику в 2008 году — в первую очередь в строительном секторе.

Все это плюс внутренняя ожесточенная борьба в самом китайском руководстве может вынудить Си Цзиньпина принять решение о военном решении тайваньской проблемы. Что неизбежно столкнет Китай с США — даже если не прямо, то Штаты будут вынуждены реагировать введением масштабных санкций, которые могут окончательно обрушить мировую экономику.

Естественно, что Штатам крайне важно в такой ситуации исключить как можно больше неопределенных факторов, способных создать внезапную, пусть и мелкую, неприятность. Кремль — один из таких факторов, поэтому Нуланд вполне могла приехать, чтобы лично оценить общую ситуацию. Прощупать, так сказать. Но и не более того.

—