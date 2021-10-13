Эксперт Polskie Radio – украинский парадокс — хорошее отношение к Польше не исключает прославления националистов, убивавших поляков

Украина вовсе не смотрит на Польшу через призму истории, она считает её одной из самых дружественных стран и хорошо относится к её лидеру Анджею Дуде, уверен эксперт из Польского института международных дел Матчей Заневич. При этом в беседе с Polskie Radio он обращает внимание на культ прославления Украинской повстанческой армии* на Украине, от которого страдают украинско-польские отношения. Эксперт считает, что украинцев недостаточно просвещают о зверствах УПА в отношении поляков на Западной Украине.



Reuters

Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины станет годом Украинской повстанческой армии*, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами. Областной совет также призвал Верховную раду Украины провести памятные мероприятия на центральном уровне, пишет Polskie Radio. Радиостанция напоминает, что уже в марте львовские депутаты предложили присвоить местному стадиону имя Степана Бандеры, однако пока что правительство молчит по этому поводу.

Эксперта Матчея Заневича из Польского института международных дел нисколько не удивляет такое решение областного совета. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что в позитивном имидже Украинской повстанческой армии и Степана Бандеры на Западной Украине нет ничего нового, более того, после 2014 года эта тенденция лишь усилилась. «До начала конфликта с Россией большинство украинцев отрицательно относились к УПА и Бандере, кроме как на западных территориях страны. Однако российская агрессия изменила это отношение. УПА и Бандера ассоциируются в первую очередь с антисоветским сопротивлением, а в результате конфликта с Россией стал необходим национальный миф, ссылающийся на героическую борьбу с российской агрессией», — объяснил он.

Аналитик напоминает, что УПА на самом деле сражалась с Советами, иногда, конечно, и с немцами, но в целом она сотрудничала с ними и была ответственна за Волынскую резню*. «Эти последние факты украинцам не очень хорошо известны. При построении мифа о защитниках отечества эти моменты опускались», — добавил аналитик. Он обратил внимание на то, что украинцы скоры верить в то, что антипольские ассоциации с УПА не более чем элемент российской пропаганды, цель которой состоит в том, чтобы внести раздор между поляками и украинцами.

«Существует парадокс, о котором мы даже и не догадываемся: самое позитивное отношение к УПА, Бандере или Шухевичу встречается среди тех, кто настроен наиболее проевропейски и пропольски. УПА связана теснее всего с Западной Украиной. Для жителей Центральной и Восточной Украины УПА не их история, в ней нет семейной памяти», — рассказал Заневич.

В беседе он отметил, что массовый интерес к истории УПА — достаточно недавняя тенденция. Этот культ носит антироссийский характер, но от него автоматически страдают украинско-польские отношения, потому что позиция Варшавы здесь непреклонна. Эксперт сожалеет о том, что предпринимаются недостаточные меры, которые в состоянии просветить украинское общественное мнение на тему Волынской резни. Он отмечает, что прославление Украинской повстанческой армии вызывает возражения со стороны не только Польши, но и Израиля.

Он также считает, что следует ожидать анонсов очередных памятных мероприятий, однако, скорее всего, они не будут проводиться на правительством уровне, ведь областные власти Украины редко принимают во внимание позицию Киева и просчитывают последствия таких действий в международном измерении.

Он также предлагает не упускать из виду тот факт, что вопреки стереотипам интерес к истории на Украине не так велик, как в Польше. «Украина не смотрит на Польшу через призму истории… Польша считается одной из самых дружественных Украине стран, а президент Анджей Дуда наряду с Ангелой Меркель лидирует среди иностранных политиков, к которым украинцы относятся с симпатией», — резюмировал он.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

**Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения на Западной Украине, на территории Волыни, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года (прим. ИноТВ).



