В Калининградской области приостановили плановую медпомощь

Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининградской области на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.

Ранее власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.