Нурмагомедов пошутил о «желании» Макгрегора получить медаль от Быстрыкина

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку провел параллель между своим конфликтом с ирландцем Конором Макгрегором и нападением пьяной компании на мужчину в метро Москвы.

В Stories Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию Макгрегора, который якобы спрашивает: «Где моя медаль от Быстрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», – пишет «Спорт-Экспресс».

Вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали.

Напомним, после победы Нурмагомедова над Макгрегором на турнире UFC 229 произошла массовая драка, в ходе которой несколько бойцов из команды Нурмагомедова решили напасть на ирландца.