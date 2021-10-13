 

Нурмагомедов пошутил о «желании» Макгрегора получить медаль от Быстрыкина

13.10.2021, 3:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку провел параллель между своим конфликтом с ирландцем Конором Макгрегором и нападением пьяной компании на мужчину в метро Москвы.

В Stories Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию Макгрегора, который якобы спрашивает: «Где моя медаль от Быстрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», – пишет «Спорт-Экспресс».

Вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали.

Напомним, после победы Нурмагомедова над Макгрегором на турнире UFC 229 произошла массовая драка, в ходе которой несколько бойцов из команды Нурмагомедова решили напасть на ирландца.



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