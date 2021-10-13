 

Оказалось, что на Крите люди жили еще 6 млн лет назад

13.10.2021, 3:22, Новости дня
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Данную находку ученые обнаружили достаточно давно. Речь идет об окаменелостях, случайно найденных на острове Крит. Однако почти два десятилетия не могли установить точный возраст останков.

Только недавно исследования показали, что им более шести миллионов лет! И это – останки древнего вида человека, что также теперь доказано.

Больше всего ученых заинтересовали отпечатки ног, которые также дошли до наших дней в виде окаменелостей. По ним можно много узнать об очень далеких предках современного человека. О тех самых, в существовании которых до сих пор сомневались многие представители науки. Подробнее о ходе исследования можно узнать из публикации в журнале Scientific Reports.



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