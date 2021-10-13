Земле грозит кислородное голодание

Как поясняют представители науки, возможно, в будущем наступит такой момент, когда углекислый газ, с которым все мы сейчас боремся, станет жизненно необходим на Земле.

Ученые напоминают, что наша атмосфера насытилась кислородом после того, как почти два с половиной миллиарда лет назад стали бурно развиваться фотосинтезирующие растительные организмы. Но для них нужен углекислый газ, чтобы под воздействием солнечных лучей они могли производить кислород.

Проблема в том, что изменение интенсивности солнечных лучей может быстро оставить земную атмосферу без углекислого газа. В этом случае растения начнут погибать, и кислороду будет браться неоткуда. Ведь других источников у нас просто нет.