Мнение: Письмо: “Опять улетела в ЧС”

Я почти не публикую писем про гомосексуальную любовь, хотя мне такие тоже пишут.

Но в них все то же самое, что в обычных письмах, только хуже.

Хуже, потому что бесперспективней.

Особенно это касается женских писем. Если мужская любовь чаще всего означает, что оба парня – геи, то есть какие-то отношения могут завязаться, то в женских письмах почти всегда одна бисексуалка, а вторая обычная девушка, которую из любопытства занесло в такие отношения, а потом быстро вынесло.

Еще больше женских писем о воображаемой любви. Автор описывает отношения, а для героини это – бред, она знать не знает ничего об этом и знать не хочет.

То есть это то же самое, что фантазеры гетеро, когда автор-мужчина придумывает роман с подругой жены или автор-женщина воображает флирт с начальником, а по факту те стараются держаться от них подальше.

Только в письмах о женской любви такие фантазии еще более очевидны.

Такое ощущение, что отчаявшись бегать за мужчинами, некоторые женщины решают “поменять ориентацию”. Но другим женщинам они нужны еще намного меньше, чем мужчинам. Мужчина, по крайней мере, считает нормальным иметь жену, ему может быть неловко, что он одинок давным давно как сыч. А зачем фантазерки женщинам? Что с них взять, кроме глупостей? Девушка, на которую они глаз положили, парня себе хочет найти, выйти замуж, родить ребенка. И когда фантазеркам кажется, что они могут понравиться людям любого пола, это особый вид короны Сокровища, особенно жадный и глупый вид.

deni_13

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

История про дружбу или желание чего-то большего.

Мне 25 я работаю в гос структуре. Престижное, статусное место, высокая зп. Однажды я увидела в новостях журналистку ей тоже 25 её зовут Б. Очень свободная в движениях, харизматичная, глаза горят от того, что она делает. Она из моего города, я нашла её имя и в соц сетях. В ВК мне понравилась её музыка и я под этим предлогом написала. Она очень дружелюбно ответила. Закрутилась переписка.

Я не знала как пригласить её на встречу, чтобы не выглядеть навязчивой. На НГ в сториз она спрашивает есть ли у кого-нибудь блок зарядки для макбука. У меня он был. Я его ей привезла. Так получилась наша первая встреча. Я тогда подумала, что на новогодние выходные её приглашать не буду, наверняка у неё дела. После праздников написала и предложила встречу. Она отказала. Как выяснится позже я ей показалась странной, она расценила как подкат девушки к девушке. Я не сразу это поняла.

(Скорее всего под “завязалась переписка” был скучнейший диалог ни о чем. Не было ни одного общего интереса, ни одного повода для встречи и дружбы. Поэтому журналистка сразу подумала, что ее клеют. Интересно, что автор удивилась, хотя действительно склеить хотела. Что значит такое удивление?)

Отказала вежливо и отказала, я не уточнила почему. Какое-то время спустя она улетает в мск и делает новостной выпуск, где я вижу, что она была в метель в одном пиджаке. Я написала: “Не замело тебя там?”. Она молчит. Неделю спустя она возвращается в город и в сториз говорит о том, что у неё температура. Я отвечаю на её сториз, как мне тогда показалось смешной шуткой: “это карма. Кто мне не отвечает, так бывает”. После чего я улетаю в чс. Я не очень трезво оценила уровень взаимоотношений. Но почему стена вдруг появилась я не понимала, что-то не так, человек меня неправильно понял, но что конкретно не так было я не поняла. И переписка дружелюбная и с зарядкой помогла. Почему вдруг после приглашения погулять всё изменилось?

(Автор не понимает, что такого было в ее шутке. Объясните ей)

Прошло 9 месяцев, подруга меня знакомит со своим новым мч с А, он как оказалось раньше с Б работал. Я попросила его, как-нибудь организовать встречу, где я могла бы извиниться за неудачную шутку. Встреча состоялась и я извинилась. Тут то она мне и говорит, что она расценила моё предложение как подкат. Я объяснила, что мне просто очень хотелось познакомиться очно. Когда все всё поняли, стало все хорошо. После чего, было несколько встреч. Пару из них инициировала она. На самом деле, я наверное не дружбы с ней хотела…

От чего долго думала, могу ли я на НГ сделать подарок. Мне показалось, что могу и это будет нормально выглядеть. Ящик фруктов и сертификат на массаж. Она подарок тепло приняла. Однако после этого опять началось напряжение. Я на свой страх и риск спрашиваю “могу ли я продолжать?”. Она сказала нет. Я чувствовала себя глупо. На что я рассчитывала вообще? Я больше не написала. Потом она переехала в мск.

(Подарок выглядел липко, но еще более липким был ее вопрос. Объясните ей это тоже)

Прошло 4 месяца. Я встретила А и он сказал, что Б за меня у него спрашивала. Я ей решилась написать. Она очень дружелюбно как когда-то ответила. Я была в мск на майские и она мне писала, что упала ударилась головой, но вынуждена работать. Я подумала, что если я приеду и довезу до дома, это опять неправильно расценят и я и это общение потеряю. Я не поехала.

(Здесь со стороны героини была ария жука, даже если она действительно ударилась головой. Но наша автор хотела кинуться жуку на помощь и до сих пор думает, что наверное не поехать было косяком)

Я занимаюсь альпинизмом и лето у меня получилось насыщенным. Я улетела на восхождение на Эльбрус, потом на свадьбу к подруге в Питер, потом в мск на собрание альпинистов оттуда домой. Мы всё это время почти не переписывались. В конце августа у неё ДР и она меня пригласила. Я очень удивилась, но пришла. Вечер прошёл удачно, я старалась помогать, взяла на себя бар и забивание кальяна, помогла включить игровую приставку вообще я понимала, что нужно быть лёгкой в этот день. Её друзья, как мне кажется меня приняли, многие из них уходя меня обнимали и говорили, что я крутая (с другими они так не делали. Не все из них были знакомы между собой).

(Автор отстала от девушки, пока отвлеклась на горы, но пишет так, будто игнорировала. И поэтому кладет в шкатулку пьяные комплименты ее друзей, которые видели, как автор старается)

Казалось бы, все движется, потихоньку, но движется. Я понимаю, что не могу признаться, иначе потеряю и это общение. А с другой стороны, она всю дорогу в общении периодически кидала фразы “я не понимаю, как можно заниматься бумажной работой”, “все военные с придурью” (у меня родители военные и она знает об этом). Я это расценивала, как пассивную агрессию в мой адрес и непринятие меня. Но я каждый раз никак не реагировала. Но после её ДР мне показалось, что отношения могут разрушиться если это будет продолжаться. Я решила это проговорить. Разговор прошёл очень нервно с её стороны.

(Автор хотела признаться в любви, но боялась, потому что видела дисбаланс и большой плюс героини. И решила для начала вынести ей мозг за ее “пассивную агрессию и непринятие”. То есть из-под плинтуса решила провести воспитательную работу. Как думаете, друзья, с чем была связана агрессия героини до этого?)

И я улетела опять в чс.

Эволюция, подскажите пожалуйста где я ошиблась? Нужно было сразу сказать, что она мне нравится не как друг и на отказ- уйти, чтобы потом не терпеть периодически издёвки?

(“Где ошиблась” спрашивает Сокровище, уверенное, что сексуальная ориентация – мелочь по сравнению с ее чарами и любая женщина может ее полюбить. Это даже хуже, чем когда религиозная дама хочет заставить венчаться атеиста или подчиненная хочет увести из семьи женатого начальника. То есть Сокровище изначально замахнулось на нереальное, потом гналось в короне Победителя за этим и теперь спрашивает, какая ошибка. Хотя кроме ошибки в этой истории вообще ничего нет)