Мнение: 31-й примерно…

Страшен не тот 37-й, который был, а тот, который будет (с)

А ведь ректор "Шанинки" обвиняется в том, что он украл 21 млн. рублей в рамках дела Раковой и мошенников из Сбербанка, которые привлекли "уважаемого человека" в качестве элемента своей преступной схемы. Надо конечно же понять и простить. Нельзя вот так вот брать и задерживать уважаемых людей. Это ведь чистый сталинизм!

Вы же не хотите так, как был Серебренниковым…

—