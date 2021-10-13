 

Мнение: 31-й примерно…

13.10.2021, 2:56, Разное
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Страшен не тот 37-й, который был, а тот, который будет (с)

А ведь ректор "Шанинки" обвиняется в том, что он украл 21 млн. рублей в рамках дела Раковой и мошенников из Сбербанка, которые привлекли "уважаемого человека" в качестве элемента своей преступной схемы. Надо конечно же понять и простить. Нельзя вот так вот брать и задерживать уважаемых людей. Это ведь чистый сталинизм!
Вы же не хотите так, как был Серебренниковым…

Источник: Colonel Cassad



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