 

Сотрудники посольства США в Колумбии пожаловались на «гаванский синдром»

13.10.2021, 2:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосольство США в Колумбии расследует несколько случаев «гаванского синдрома», сообщили американские чиновники.

Wall Street Journal пишет, что в сентябре сообщалось о «необъяснимом инциденте со здоровьем». Позднее стало известно о еще нескольких «аномальных инцидентах, влияющих на здоровье», как власти США называют совокупность симптомов, схожую с «гаванским синдромом», передает ТАСС.

Издание пишет, что «гаванский синдром» выявили не менее чем у двух граждан США, но пострадавших, предположительно, больше. Сообщается, что «под влияние» синдрома попала «как минимум одна семья, включая несовершеннолетнего», они уже выехали из Колумбии на лечение. Госдеп обещал отнестись к инцидентам «серьезно, объективно и деликатно».

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / На Кубани неизвестные избили страусов

22.11 / Медики советуют чаще петь для укрепления иммунитета

26.11 / Тимошенко рассказал, введут ли в Украине локдаун

30.09 / В Австралии обнаружены останки хищной птицы, жившей 25 млн лет назад

09.05 / Стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке и еще в двух городах США

04.09 / Тяжелых больных с COVID-19 в Киеве становится больше – врач-инфекционист

03.06 / Байден обсудит в Женеве с Путиным кибератаки

05.03 / Более 20 мощных афтершоков произошло у берегов Новой Зеландии

13.03 / Россия может вторгнуться в Украину “под флагом миротворцев” – Грымчак

28.12 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика