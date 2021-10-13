Сотрудники посольства США в Колумбии пожаловались на «гаванский синдром»

Посольство США в Колумбии расследует несколько случаев «гаванского синдрома», сообщили американские чиновники.

Wall Street Journal пишет, что в сентябре сообщалось о «необъяснимом инциденте со здоровьем». Позднее стало известно о еще нескольких «аномальных инцидентах, влияющих на здоровье», как власти США называют совокупность симптомов, схожую с «гаванским синдромом», передает ТАСС.

Издание пишет, что «гаванский синдром» выявили не менее чем у двух граждан США, но пострадавших, предположительно, больше. Сообщается, что «под влияние» синдрома попала «как минимум одна семья, включая несовершеннолетнего», они уже выехали из Колумбии на лечение. Госдеп обещал отнестись к инцидентам «серьезно, объективно и деликатно».

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.