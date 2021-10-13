Конгресс США проголосовал за временное повышение лимита госдолга

Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

Голосование еще продолжается, но необходимое число голосов за законопроект уже отдано. Его должен подписать президент страны Джо Байден, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Напомним, Сенат также поддержал повышение потолка госдолга. Как полагает минфин США, 480 млрд долларов хватит на то, чтобы покрывать расходы до 3 декабря, то есть это временная мера, которая дает республиканцам и демократам в Конгрессе время договориться.