 

Пользователи Telegram и YouTube пожаловались на сбои

13.10.2021, 2:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram, а в США также зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

О проблемах с Telegram сообщают жители России, США, Великобритании, Германии и других стран, они жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта, передает РИА «Новости».

В США около 2.00 мск начались проблемы еще и с YouTube. Большинство (62%) пользователей жалуются на работу сайта, также поступают жалобы на проблемы с просмотром видео и работу приложения (23% и 14% соответственно).

Напомним, в 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и в Британии, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах.



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