 

С Windows 11 оказались несовместимыми принтеры известного производителя

13.10.2021, 2:28, Новости дня
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У пользователей ПК, которые перешли на новую операционную систему Windows 11, возникла серьезная проблема. Во многих случаях перестали работать принтеры.

Сообщения об этом стали приходить от тех владельцев компьютеров, к которым подключены некоторые версии HP. Но еще хуже положение у Brother. Почти сотня моделей выпущенных под данной маркой печатных машинок остаются невидимыми для ПК, даже если они подключены через USB-шнур.

Проблема носит глобальный характер, говорят эксперты. Ведь доля Brother на мировом рынке принтеров составляет более десяти процентов. Напомним, что это уже не первая проблема, замеченная вскоре после выхода Windows 11. Впрочем, с предыдущей версией операционной системы также постоянно возникали разные недоразумения.



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