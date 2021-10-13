Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья
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Астролог Алена Никольская заявила, что самое время позаботиться о своем счастье — сейчас для этого есть все возможности. Следующие три недели планета Венера, которая отвечает за удовольствие, пробудет в созвездии Стрельца, ответственном за перемены. Никольская назвала десять правил, которым нужно следовать, чтобы успеть привлечь в свою жизнь позитивные изменения.
Откройтесь миру
Чтобы положительные перемены пришли, их необходимо впустить. Поэтому до 5 ноября следует относиться к миру с полным доверием и открытостью
— ничего не бойтесь, не закрывайтесь в своей скорлупе.
Посмотрите на происходящее под другим углом
Постарайтесь оценивать события, жизненные ситуации и поступки людей не только со своей колокольни, а рассмотрев их и с других сторон тоже. Так вы сможете найти необычные решения и возможности.
Научитесь отпускать
Если у вас есть проблемы в сердечных делах, то в этот период можно научиться справляться и с ними. Старайтесь не держать свою вторую половинку возле себя как на привязи — дайте ей больше пространства и воздуха.
Исполняйте задуманное
Пришло как раз то время, когда можно доставать список со своими неисполненными мечтами. Венера поможет в их реализации — необходимо только решиться и сделать первый шаг.
Следите за бюджетом
До 5 ноября важно контролировать свои расходы и не позволять себе импульсивные покупки. Появиться желание транжирить деньги вполне может — поддаваться ему нельзя.
Прокачивайте навыки
Изучите что-то новое, освежите давно забытые знания, займитесь саморазвитием. В этот период необходимо впитывать информацию, которая поможет лучше зарабатывать в будущем.
Путешествуйте
Поездки и неизведанные места позволят найти свою любовь, новые связи и полезные знакомства.
Позволяйте другим вам помогать
Подумайте, в какой сфере вам больше всего хотелось бы заручиться поддержкой и не отказывайтесь от помощи других — новые возможности сами вас найдут.
Шагайте в свои страхи
Решайтесь на необычные поступки, переступайте через себя и делайте то, что не позволяли себе раньше. Это поможет вам вырасти.
Следите за питанием
Контролируйте, что и насколько большими порциями вы едите — в этот период аппетит может усилиться.
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