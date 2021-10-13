 

Свитолина уступила Пегуле в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Украинка выиграла только два гейма

13.10.2021, 1:56, Новости дня
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Украинка выиграла только два гейма, счет по партиям – 1:6, 1:6 в пользу Пегулы.

Перед началом второго сета Свитолина из-за проблем с бедром взяла медицинский тайм-аут, но вернулась на корт – врачи перебинтовали ей ногу, и украинка продолжила игру. Поражение от Пегулы стало для Свитолиной наиболее разгромным за последние восемь лет, отмечает Общественное.

Make that SEVEN Top-10 wins on the year ????

???????? @JLPegula’s flawless performance against Svitolina puts her through to the #BNPPO21 quarterfinals! pic.twitter.com/TugIwFdBjZ

— wta (@WTA) October 12, 2021

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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