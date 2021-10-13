 

Полномочия Лещенко в набсовете “Укрзалізниці” предлагают продлить максимум до конца года – Кабмин

13.10.2021, 1:56, Новости дня
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Об этом в секретариате Кабинета Министров Украины сообщили агентству “Интерфакс-Украина” 12 октября. 

Соответствующий проект распоряжения Кабмина подал министр инфраструктуры Александр Кубраков 16 сентября, теперь документ прорабатывается в секретариате Кабинета Министров в соответствии с регламентными требованиями, говорится в сообщении.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. ВСК 9 сентября признала, что “Укрзалізниця” находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці” в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета “Укрзалізниці” в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании “Укрзалізниця” Шевки Аджунером и членами набсовета Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета “Укрзалізниці”, среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета “Укрзалізниці”, документы можно подавать до 29 октября включительно.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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