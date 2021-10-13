 

Операция “Мак – 2021”: полиция уничтожила более 11 млн растений мака и конопли на 432 га

13.10.2021, 1:56, Новости дня
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Правоохранители обнаружили крупнейшие за всю историю проведения операции 432 га незаконных посевов наркосодержащих растений, отметил замначальника департамента Дмитрий Кононенко.

Всего уничтожено почти 174 тыс. растений мака и свыше 11 млн кустов конопли, добавил он.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По результатам операции, за незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли начато 2729 уголовных производств (ст. 310 Уголовного кодекса Украины). В 1022 производствах правонарушителям уже сообщили о подозрении.

Для выявления незаконных посевов мака и конопли полицейские использовали аэроразведку. Правоохранители проверяли не только частные домовладения, но и земли сельскохозяйственных предприятий.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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