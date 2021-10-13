Эксперт: Единый онлайн-измеритель будет оценивать аудиторию ТВ и интернета по одной методике

С принятием закона о едином интернет-измерителе медиа-индустрия и государство смогут получить единую и независимую систему оперативной оценки потребления информационного и развлекательного контента. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев. Ранее эксперты провели дискуссию о принятых в последнее время законах, регулирующих деятельность IT-корпораций.

Новая система оценки касается всех сред распространения, – от классического телевидения до онлайн-кинотеатров и социальных сетей, отметил генеральный директор компании Mediascope Руслан Тагиев. «Такая система позволит уйти от отдельных «колодцев» в измерении разных медиа, и привести рынок к сквозной оценке всего потребления информации и контента в терминах количества человек, – сказал Тагиев. – В перспективе система даст фундаментальный анализ «бюджета» времени населения, потраченного на развлекательный и информационный контент».

Во вторник в Москве в конгресс-центре Grand Ballroom состоялась бизнес-конференция «День Бренда 2021», в рамках которой состоялось заседание «Созидание будущего. Философия нового маркетинга». Эксперты обсудили, как система единого учета и исследования аудитории онлайн-платформ повлияет на социально значимый контент.

«Мы уходим от измерения каналов коммуникации, а переходим к измерению единиц контента. И когда это заработает, а я надеюсь, мы что-то сможем показать в следующем году, с точки зрения социально значимого контента, это внесет позитивный элемент», – говорил на заседании Тагиев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект о едином измерителе аудитории в интернете. Как говорится в пояснительной записке, измерение аудитории в Сети будет поручено уполномоченной организации, которую выберет Роскомнадзор. В июне закон был принят в третьем чтении. Президент Владимир Путин подписал закон в июле. Также был подписан закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются «систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований». Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ.

Как следует из документа, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

Ранее источник в индустрии сообщил ТАСС, что вместо создания нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов планируется расширить полномочия компании Mediascope, которая уже отвечает за исследование аудитории телеканалов. Автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин подтвердил, что Mediascope – один из кандидатов при выборе уполномоченного измерителя.

Горелкин также уточнял, что законопроект предполагает измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов. По его мнению, реализация документа необходима как для государства, так и для бизнеса. Инициатива получила поддержку Минцифры и Роскомнадзора.

В начале октября Горелкин заявил, что комплексное применение принятых в последнее время законов, регулирующих деятельность IT-корпораций, поможет Роскомнадзору оценить их доходы в РФ.