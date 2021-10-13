Киев заявил о достаточных объемах газа в ПХГ Украины

В подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы, сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Тимошенко сказал, что в СМИ и от оппозиции «звучит много манипуляций», но призвал не «разгонять панику», так как «никаких проблем» с запасами газа нет. Он признал, что «цена на газ на рынке действительно зашкаливает», но заверил, что власти Украины «всеми способами помогают местному самоуправлению преодолеть этот кризис», в том числе «с помощью спеццены», передает РИА «Новости».

Тем временем компания «Нафтогаз Украины» предложила бюджетным и религиозным организациям, в частности школам, детсадам и больницам, специальную цену на газ. Указывается, что «школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр (0,52 доллара)». При этом спеццена будет действовать по контракту сроком на 15 месяцев. С транспортировкой и НДС цена составит 16,8 гривен (0,64 доллара).

Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.