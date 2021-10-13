Россия отметила маниакальную настойчивость Конгресса США в вопросе санкций

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал инициативу сенаторов США по введению новых санкций против российских граждан в соответствии с «Актом Магнитского».

Слова Антонова приводятся на странице посольства в Facebook. Посол заявил, что у него «вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью» в Конгрессе США «пытаются обрушить отношения» с Россией. Он подчеркнул, что очередная попытка ввести санкции осуществляется «под совершенно надуманным предлогом».

Антонов предположил, что в Конгрессе США пытаются «создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», хотя следовало бы «заниматься решением насущных проблем». Он призвал законодателей «отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры». Белому дому необходимо «осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией».

Посол, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета, заявил, что РФ отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности. При этом РФ также сталкивается с кибернападениями. Так, произошли «мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов», причем «50% из них были совершены» из США, передает ТАСС.

Антонов также заверил, что диппредставительства РФ в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объеме, несмотря на кадровые проблемы из-за «визовой войны».

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отметил, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в РФ до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.