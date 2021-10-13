 

“Я такого еще не видел”. Петраков поблагодарил Львов за поддержку сборной и извинился за результат

13.10.2021, 1:02, Новости дня
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“Ребята все расстроены… Результат негативный, сыграли вничью [1:1], но мы понимали, что в Боснии у нас будет “лобовая игра”… Я ребят поблагодарил за матч. Сказал: “Давайте будем готовиться к поединку с Боснией”, – отметил тренер.

По словам Петракова, украинцев подвела реализация моментов, а некоторые игроки подсели физически.

“Рома Яремчук еще в перерыве сказал, что подсел. Андрей Ярмоленко говорит, что подсел… Коля Шапаренко. У меня к ним претензий нет, им тяжело было… Они же не железные, – подчеркнул Петраков. – Хотел поменять на схему 4-4-2, но вижу, что [Сергей] Кривцов и [Илья] Забарный тоже уставшие… Еще во Львове проиграть не хватало… Говорили ребятам, что нужно не садиться и раньше встречать”.

В то же время тренер поблагодарил за поддержку болельщиков.

“Очень благодарен Львову. Я здесь впервые как тренер, я такой поддержки еще не видел. В городе, на тренировках люди подходили, благодарили. Приношу извинения, что не выиграли”, – резюмировал Петраков.

Контекст:

Сборная Украины по футболу в шестой раз сыграла вничью в отборе на ЧМ 2022, но сохраняет шансы на плей-офф. После семи матчей в группе D украинская команда имеет в активе девять очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 набранных очков в шести сыгранных поединках). На третьем месте идет Финляндия (восемь очков, шесть матчей), на четвертом – Босния и Герцеговина (семь очков, шесть игр).

Заключительный поединок в группе D сборная Украины проведет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины. Для выхода в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 команде тренера Петракова необходима победа, при условии, что сборная Финляндии не наберет больше четырех очков в двух поединках – против Боснии и Герцеговины (13 ноября) и Франции (16 ноября). 

Во Львове сборная Украина по футболу еще ни разу не проигрывала – 17 побед, три поединка завершились вничью.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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